Кино хочет заново осмыслить роковые 90-е

"Конец сезона". Драма. Сценарий Елены Райской. Режиссер Константин Худяков.

Русская литературная классика продолжает свою жизнь не только в нашей памяти, но и в генах, в повседневной жизни, в новом творчестве. Только этот наш 11-й "Дубль дв@" ненамеренно вобрал в себя сразу несколько фильмов, вдохновленных любимейшим из русских гениев Антоном Павловичем Чеховым. От прямой экранизации его ранних новелл ("Джокер") до отзвуков его мелодий, ясно слышимых в таких фильмах о современности, как "Воскресенье", "Выше неба" или "Конец сезона".

Одним из них мы начинаем фестиваль - последним продюсерским проектом Станислава Говорухина, картиной Константина Худякова, знакомого зрителям по драме "Успех". Герой "Успеха", режиссер-новатор, ставит в провинциальном театре чеховскую "Чайку"; Чехов незримо присутствует и в "Конце сезона" - современных вариациях на темы "Трех сестер".

Действие происходит в прибалтийском городке, куда суровые 90-е закинули трех сестер из семьи военного - Елену, Веру и Анну. Все остро ощущают свою неустроенность в личной жизни - у каждой есть на то свои причины. Все тоскуют по оставленной Москве. Дачный дом добротен и достаточно просторен, чтобы сдавать курортникам свободные комнаты - так в сюжете появляются молодой литератор и панкующий вихлястый юноша, а в соседнем доме - какой-то молчаливый "новый русский" со своей охраной.

И возникает вязь отношений, за которыми интересно следить - потому что и сценарий неглуп, и актеры хороши. Где-то я прочитал, что наше кино почти не касалось этого странного ельцинского десятилетия, которое одни клянут, а другие вспоминают с ностальгией. Так вот, перед нами фильм, где авторы пытаются их осмыслить, - трагедию одних, криминальный разгул других, иллюзии третьих... Здесь все окажутся чуть иными, чем ожидалось. Расслабленная "чеховская" атмосфера будет раскаляться, пока не приведет к взрыву. Отдельная тема - отношения между населением вчерашних "братских республик", и участие прекрасных литовских актеров придает картине дополнительную достоверность. Создатели фильма не выносят свои вердикты - хотят с максимальной долей объективности вернуть нашей памяти важную часть российской истории как зону, где схлестывались полярные точки зрения, нравственные позиции и политические взгляды. Как территорию, где рушились надежды.

Мне кажется, что фильм заслуживает доброжелательного внимания зрителя не как созерцателя (мол, чем вы еще нас удивите?), а как современника и собеседника его авторов, готового вместе с ними думать, их поддержать или с ними поспорить. Что, надеюсь, и произойдет после просмотра на форуме фестиваля.

Из отзывов наших зрителей

Лидия Иванова-Верблоу:

- Кто более кинематографу ценен? Люди или кинокритики? Конечно же, кинокритики тоже люди. Но все, кто "тоже" - заведомое меньшинство. "Дубль дв@" уповает на большинство. На этом фестивале Зритель предстает не как Великий Немой, а в необычном для зрителя качестве. Всем, приобщившимся к показам и обсуждениям "Дубль дв@" дарит неимоверный драйв. Поверьте, друзья! На себе испытано.

"Дубль дв@" - живое доказательство, что "онлайн" далеко не просто техническое достижение. "Дубль дв@" - площадка для откровений российского кино, зачастую не распознанных российским кинопрокатом. И всё это на блюдечке с голубой каемкой, не выходя из дома.

Татьяна:

- Всегда смотрю "Дубль дв@" с неизменным интересом и азартом. Уже с начала каждого нового года начинаю поглядывать на фестивальный сайт, чтобы узнать, в какие даты он будет проходить. Отобранные для фестиваля фильмы вызывают разные эмоции и мысли некоторые - восторг (иногда даже пересматриваю их позже), некоторые - отторжение. Но это всегда возможность увидеть современное российское кино как процесс, узнать новые имена талантливых режиссеров, сценаристов, актеров. Не успеет завершиться один фестиваль - а я уже с нетерпением жду следующего...

Николай Владимирович:

- В нашем небольшом городе только один кинотеатр, и идут там или далеко не лучшие голливудские фильмы, или такие наши комедии, что человеку, знакомому с настоящим искусством, их лучше не смотреть. Когда я впервые узнал о фестивале "Дубль дв@", то, честно говоря, удивился: оказывается, есть и в новом российском кино хорошие, даже отличные фильмы. Но тогда почему их нет в кинотеатре? Смотря ваши программы из года в год, я каждый раз поражаюсь этой нелепице: кино есть, но его как бы нет. Представляю, как обидно талантливым людям работать "в корзину". Я читал о советской цензуре, о фильмах, положенных "на полку". Но таких фильмов были единицы - а теперь, судя по всему, их без всякой цензуры отправляют в небытие прямо десятками. Спасибо фестивалю, что он их извлекает из небытия и отправляет по назначению - к зрителям.

Анна:

- "Дубль дв@" - уникальное событие для польских зрителей, единственная, кроме фестиваля "Спутник над Варшавой", познакомиться с новым кино России. И это особый случай: можно смотреть выдающиеся фильмы, не выходя из дома. Я благодарна организаторам и промоутерам этого проекта за возможность более близкого знакомства с русской культурой и обязательно буду участвовать в новом фестивале.