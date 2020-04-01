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01.04.2020 15:52
Рубрика: Общество

Китайские меры по сдерживанию COVID-19 признаны самыми эффективными

Текст: Алена Ларина

Ученые оценили эффективность мер, принятых в Китае для сдерживания эпидемии. Как показал анализ, они помогли снизить количество инфицированных вне провинции Хубэй на 96 процентов, предотвратив сотни тысяч новых заражений.

Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Science. Ученые Пекинского педагогического университета вместе с коллегами из американских и китайских научных центров проанализировали полуторамесячный период (с 31 декабря 2019 года по 19 февраля 2020-го) после выявления первых случаев заражения коронавирусом в Ухане и пришли к выводу о высокой результативности введенных ограничительных мер для его распространения.

Фото: Александр Корольков
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Вспышка заболевания произошла перед праздничными каникулами в честь китайского Нового года и Весеннего фестиваля, во время которых, как правило, совершается до трех миллиардов перемещений между городами в Поднебесной. Чтобы остановить эпидемию, 23 января власти запретили въезд и выезд из Уханя, а 24-го закрыли всю провинцию Хубэй. Оценив ситуацию как чрезвычайно опасную, в Китае ограничили работу общественного транспорта, закрыли школы, развлекательные центры, запретили массовые собрания, при этом изолировав всех больных коронавирусной инфекцией и людей с подозрением на нее.

Исследователи объединили данные о более чем четырех миллионах перемещений граждан из Уханя со сведениями о распространении инфекции в китайских городах и подсчитали, что для распространения в 262 населенных пунктах вирусу понадобилось 28 дней. Количество новых случаев в других городах оказалось пропорционально количеству появления в них людей из Уханя. Закрытие города задержало распространение инфекции примерно на три дня, что позволило заранее подготовиться к эпидемии в других населенных пунктах. Там, где ограничительные ввели меры до выявления первых инфицированных, зафиксировано на треть меньше случаев заражения, чем в городах, где они были введены позже.

По мнению исследователей, если бы Ухань не закрыли и не ввели спецмеры, к 19 февраля повсеместно в Китае заразилось бы 774 тысячи человек, в реальности цифра составила около 30 тысяч. По данным на эту дату в Поднебесной было официально зарегистрировано 75532 случая инфекции. Базовое репродуктивное число вируса до 23 января оценивали как R0=3,15, а введение ограничений помогло снизить его до R0=0,97. Какие из мер оказались наиболее эффективными, к примеру, закрытие публичных мест или выявление и изоляция больных, предстоит выяснить.

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