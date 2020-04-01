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01.04.2020 11:56
Рубрика: Общество

Клапаны для аппаратов ИВЛ готовы печатать на 3D-принтерах

Текст: Александр Емельяненков
Клапаны Вентури, которые требуют частой замены в аппаратах искусственной вентиляции легких при лечении больных с короновирусной инфекцией, предлагают производить методом 3D-печати из биосовместимых материалов.

Как пояснили разработчики, такие клапаны применяются в аппаратах ИВЛ совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены. То есть, по сути, являются расходным материалом. И в связи с пандемией коронавируса COVID-19 потребность в этих компонентах многократно возросла.

Многие страны уже столкнулись с их дефицитом, преодолеть который может помочь и уже помогает 3D-печать клапанов Вентури. При их изготовлении, как уже сказано, используется биосовместимый полимер, а само изделие не требует дополнительной обработки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вслед за изготовлением опытных образцов российские атомщики готовы начать их серийное производство для поставки в медицинские учреждения.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев подтверждает и поддерживает такие намерения отраслевого интегратора в области аддитивных технологий. Как следует из его заявления, все компании атомной госкорпорации, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом.

Департамент коммуникаций ГК "Росатом" со ссылкой на гендиректора корпорации сообщил, что информация о возможностях производства клапанов Вентури уже направлена в Минздрав, МЧС, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время.

Общество Наука Компании Госкорпорации Росатом Распространение коронавируса COVID-19

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