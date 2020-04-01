"Конец сезона". Драма. Сценарий Елены Райской. Режиссер Константин Худяков. В ролях: Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Дмитрий Ендальцев, Сергей Колтаков.

Мы начинаем наш XI "Дубль дв@" последним продюсерским проектом Станислава Говорухина - новой картиной маститого режиссера Константина Худякова, хорошо знакомого зрителям по драме "Успех", сериалам "Хождение по мукам", "На Верхней Масловке", фильмам "Мотылек", "Спасибо за любовь"…

Герой "Успеха", режиссер-экспериментатор, ставит в провинциальном театре чеховскую "Чайку"; Чехов незримо присутствует и в "Конце сезона" - современных вариациях на темы "Трех сестер".

Действие фильма происходит в прибалтийском курортном городке, куда суровые 90-е годы закинули трех сестер из семьи военного: Елену, Веру и Анну. Все остро ощущают свою неустроенность в личной жизни - у каждой есть на то свои причины. Все тоскуют по оставленной Москве. Дачный дом добротен и достаточно просторен, чтобы сдавать курортникам свободные комнаты. Так в сюжете появляются молодой литератор и панкующий вихлястый юноша, а в соседнем доме - какой-то молчаливый "новый русский" со своей охраной.

И возникает прихотливая вязь отношений, за которыми интересно следить - потому что и сценарий неглуп, и актеры хороши. Где-то я прочитал, что наше кино почти не касалось этого странного ельцинского периода в жизни России - десятилетия, которое одни клянут, а другие вспоминают с ностальгией. Так вот, перед нами фильм, где авторы пытаются их осмыслить - трагедию одних, криминальный разгул других, политические иллюзии третьих…

Здесь все персонажи окажутся чуть иными, чем ожидалось. Расслабленная "чеховская" атмосфера будет постепенно раскаляться, пока не приведет к взрыву. Отдельная тема - сложные отношения между населением вчерашних "братских республик", и участие прекрасных литовских актеров придает картине дополнительную достоверность. Создатели фильма не спешат выносить свои вердикты - они хотят с максимальной долей объективности вернуть нашей общей памяти важную часть российской истории как зону, где схлестывались полярные точки зрения, нравственные позиции и политические взгляды. Как территорию, где рушились надежды.

Мне кажется, что фильм заслуживает спокойного доброжелательного внимания зрителя не как досужего созерцателя (мол, чем вы там нас удивите?), а как современника и собеседника его авторов, готового вместе с ними думать, их поддержать или с ними поспорить. Что, надеюсь, и произойдет после просмотра на форуме фестиваля.