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01.04.2020 07:40
Рубрика: В мире

Коронавирус нашли у домашнего кота в Гонконге

Текст: Андрей Васильев

Тест на коронавирус дал положительный результат у домашнего кота в Гонконге. COVID-19 сначала нашли у владельца животного. Городской департамент сельского и рыбного хозяйства сообщил, что у питомца не было никаких признаков заболевания.

Фото: iStock
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В уведомлении, опубликованном поздно вечером во вторник, департамент заявил, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть источником COVID-19, и владельцы не должны бросать своих любимцев, сообщает Reuters.

Эксперты назвали этот случай крайне редким. Он произошел из-за того, что владелец кота часто брал его на руки и прислонял к своему лицу, когда уже был заражен.

Всемирная организация здравоохранения разместила на своем веб-сайте информацию, что нет никаких доказательств того, что собака, кошка или любое домашнее животное может передавать COVID-19.

Тем не менее, эта обычная рыжая кошка является третьим животным с положительным тестом на коронавирус в Гонконге, после регистрации более ранних случаев, когда у двух собак был зафиксирован положительный результат при повторных анализах на вирус. Власти заявили, что кошка будет находиться под наблюдением ветеринаров.

В Бельгии также был зарегистрирован один случай коронавируса у кошки, которая, как считается, заразилась от своего владельца, согласно заявлению местной ветеринарной ассоциации.

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