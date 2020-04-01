Кремль не обсуждает возможность ЧС из-за пандемии

На соответствующий вопрос ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, не обсуждается".

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.