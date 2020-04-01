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01.04.2020 18:28
Рубрика: Власть

Кремль не обсуждает возможность ЧС из-за пандемии

Текст: Кира Латухина
Возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса сейчас не обсуждается.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На соответствующий вопрос ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Нет, не обсуждается".

Путин и Голикова обсуждают ситуацию с коронавирусом в ежедневном режиме

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

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