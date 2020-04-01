Курс доллара превысил 79 рублей

Курс рубля снижался на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.12 мск Вторник доллар завершил на уровне 78,37 рубля, евро - 86,5 рубля. Фондовые индексы МосБиржи и РТС снижались на открытии в среду на 2-3%. Стоимость барреля нефти марки Brent в среду утром снижается примерно на 3% и колеблется возле 25,5 долларов, следует из данных биржи ICE.

Китайский пример борьбы с коронавирусом и рост деловой активности в марте говорит о том, что уже в мае-июне можно ожидать оживления мировой экономики, а с ним и роста спроса на товары российского экспорта, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, программы ликвидности ФРС США еще будут сохраняться какое-то время, а значит в пользу "россиянина" вновь будет играть разница ставок, добавляет он.

Рубль сохраняет реальную положительную доходность, а вот в долларе и евро она строго отрицательная, поэтому диапазон 75-80 рублей за доллар пока смотрится логичным на фоне дешевой нефти, но восстановление спроса уже просматривается на горизонте 1,5-2 месяцев, прогнозирует Кочетков.