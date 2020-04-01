Его знаменитые "Оле-оле" и "Хоп-хей, ла-ла-лей" до сих пор заставляют зрителей пускаться в пляс, а на призывных пунктах победоносно звучит "Граница". В 2015 году на XXIV "Славянском базаре в Витебске" Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота вручил Леониду Агутину диплом Постоянного Комитета - за вклад в развитие сотрудничества между народами Беларуси и России.

- В Беларуси я еще ничего не получал, поэтому мне очень приятно, - признался тогда музыкант. - "Славянский базар", пожалуй, один из самых "взрослых" фестивалей, который пережил многие проекты подобного рода. Это долголетие достигнуто очень большим трудом. Мы - русские и белорусы - обречены жить вместе. Этим фестивалем мы закладываем очередной кирпич в здание взаимного благополучия.

В прошлом году Леонид Агутин дал большой концерт в Минске. Начал он его со свежего хита "Я тебя не вижу", который стал саундтреком к фильму "Жили-были". Для концерта артист выбрал элегантный наряд: он вышел на сцену в белой рубашке и любимой жилетке. Зал взорвался овациями.

Сейчас популярный российский певец и композитор готовит Международный музыкальный образовательный форум, информационным спонсором которого стало белорусское агентство Sputniк. Форум планируется провести в Сочи с 12 по 22 июня. В ходе презентации форума состоялся телемост с его участниками из Беларуси. Финалистка второго сезона "Ты супер!" Вера Ярошик призналась, что с интересом следит за творчеством Леонида Агутина и с нетерпением ждет поездки в Сочи.

Леонид, как возникла идея форума?

Леонид Агутин: Надо передавать богатый опыт (улыбается). У меня самого растет в семье молодая артистка, Лиза Варум, ей уже двадцать один год. Я вел переговоры с российским министерством культуры о создании своей школы. Мне предложили готовить детей летом. Очень помог директор объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания "Первого канала" Юрий Аксюта. И я согласился.

Откуда приедут дети?

Леонид Агутин: Отовсюду, много будет из Беларуси. Белорусские ребята уже участвовали в первом таком форуме. Очень хочется материализовать победы наших конкурсантов. Так, канал НТВ выделит десять миллионов рублей на стипендии одаренным детям, а поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев подарит десять квартир, чтобы талантливые дети могли учиться в Москве. Всего в программе нашего форума шесть направлений: вокально-инструментальное, танцевальное, фэшн-трек, трек актерского мастерства и сценического движения, продюсирование и развлекательное направление для участников и сопровождающих лиц.

А кто будет ведущим?

Леонид Агутин: Их несколько: выступят ваш покорный слуга, американский джазовый вокалист Джейми Девис, телеведущий Вадим Такменев, музыкальные редакторы и педагоги. Народный артист России Сергей Безруков обещал прилететь на денек. Для того чтобы детям было интересно учиться, нужны необычные форумы. Лето, море, солнце, песни и танцы, встречи с известными людьми - все должно быть похоже на праздник, на некий большой детский лагерь.

Мы с Анжеликой сплелись, как говорится, хвостами. А потом закипела наша совместная работа

Что новенького будет на втором форуме?

Леонид Агутин: Впервые пройдут вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, в них примут участие ребята от семи до 20 лет. Они будут соревноваться как сольные певцы в четырех возрастных группах, а также в составе дуэтов, вокальных ансамблей и инструментальных коллективов. Танцевальный конкурс будет проходить в номинациях "соло" и "команда". А еще пройдет показ моды на высоте 2200 метров.

Как будете работать с родителями?

Леонид Агутин: Это тоже будет игровая история.

Вы не боитесь, что коронавирус поломает ваши планы?

Леонид Агутин: Музыка лечит. Будут маски с логотипом.

Как вы познакомились с Анжеликой?

Леонид Агутин: Как говорится, сплелись хвостами. А потом закипела совместная работа. Записали в 1997 году песню "Королева", сняли клип, стали выступать на концертах. Все встало на свои места в новогодней программе "Старые песни о главном-98". Я предложил Константину Эрнсту сделать клип-фрагмент из "Семнадцати мгновений весны": конспиративную встречу Штирлица с женой в кафе Elefant. Роль жены предложили сыграть Анжелике. А звуковым фоном предполагалась легендарная, как и сам фильм, "Песня о далекой Родине" в моем исполнении. На съемочной площадке мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Свадьбу сыграли уже после рождения дочери Лизы. Свадебное торжество в Венеции легло в основу клипа "Половина сердца". Я никого не слушался так - ни маму, ни папу, ни командира в армии, - как стал слушать свою жену.

Будет жена участвовать в форуме?

Леонид Агутин: Если позволит гастрольный график.

А Лиза?

Леонид Агутин: Лиза далеко живет, в Америке. У нее своя группа Without Gravity. Она работает с утра до ночи. Учится. Не думаю, что она сможет оторваться.

У вас вышла книга "Безграничная музыка".

Леонид Агутин: В этой книге нет цензуры, ретуши и галстучных диалогов. Рассказанные в ней истории никогда не покажут по телевидению и не напечатают в прессе. В книге рассказано о записи альбома Cosmopoliten Life в дуэте с мегазвездой гитаристом Эл Ди Меолой и о российско-кубинском проекте Havana Calling на кафедральной площади Гаваны. Разрешение тогда дал сам Фидель Кастро. Моим партнером был прославленный кубинский музыкант Орландо Валле Марака, виртуоз джазовых импровизаций. Гала-концерт на Соборной площади Гаваны собрал толпы зрителей. В нем приняли участие многие известные кубинские музыканты во главе с Омарой Портуондо. Я очень волновался, ведь кубинская публика меня не знала. Помог Марака - без его титанической работы я бы не справился. И люди отреагировали очень доброжелательно.

Что пели?

Леонид Агутин: В основном свои старые песни: "Остров", "Оле-оле", "Не унывай"... С певицей-аборигенкой дуэтом исполнил "Темную ночь" Никиты Богословского на испанском - уж не знаю, как они перевели для кубинцев "только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах" - поди на кастровской Кубе отродясь не слыхали о степях. И у нас неплохо получилось!