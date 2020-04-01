Лучший боец UFC Джон Джонс избежал тюрьмы

Лучший боец UFC вне весовых категорий Джон Джонс сумел избежать тюрьмы за ненадлежащее использование оружия и вождение автомобиля в пьяном виде. Боец ММА заключил сделку с судом.

Как сообщается, Джонс полностью признал свою вину, что позволило ему избежать серьезных проблем с законом. 32-летний спортсмен был задержан полицией за рулем автомобиля в нетрезвом виде, а из его пистолета ранее был произведен выстрел. Оружие без одного патрона в обойме также было найдено в машине.

После того, как спортсмен заключил сделку, он в виде наказания получил год испытательного срока, домашний арест сроком 96 часов, а также 90-дневную терапию алкоголизма и 48 часов общественных работ.

"Я огорчен, что разочаровал людей, которые дороги мне больше всего - мою семью, друзей и фанатов. Я заключил сделку с офисом окружного прокурора в Альбукерке и принимаю на себя полную ответственность за все. Мне предстоит большая личностная работа из-за моего нездорового влечения к алкоголю", - говорится в сообщении, распространенном Джонсом.