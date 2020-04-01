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01.04.2020 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ляпнул, не подумав

Магнитогорца оштрафовали за сообщение о запрете покидать город
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес решение по делу 35-летнего мужчины, который взбудоражил интернет сообщением о запрете покидать город до окончания нерабочей недели. Его комментарий к одной из публикаций немедленно отследила полиция.

- Молодой человек написал, что он якобы собирался отдохнуть на озере Банном, но на выезде из Магнитогорска его развернула полиция, - сообщил замначальника пресс-службы ГУ МВД региона Григорий Макеев. - На деле же парень никуда и не пытался уехать. Сразу признался, что комментарий написал шутки ради. Не ожидал, что несколько строк заметят, а тем более станут искать.

Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
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На шутника в этот же день составили административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). А суд оценил неудачную шутку в 30 тысяч рублей.

Пока суд ограничился самым мягким наказанием. По закону за распространение в Сети заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка, предусмотрен штраф на сумму до 100 тысяч рублей с конфискацией средств распространения информации.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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