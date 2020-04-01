Магнитогорца оштрафовали за сообщение о запрете покидать город

Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес решение по делу 35-летнего мужчины, который взбудоражил интернет сообщением о запрете покидать город до окончания нерабочей недели. Его комментарий к одной из публикаций немедленно отследила полиция.

- Молодой человек написал, что он якобы собирался отдохнуть на озере Банном, но на выезде из Магнитогорска его развернула полиция, - сообщил замначальника пресс-службы ГУ МВД региона Григорий Макеев. - На деле же парень никуда и не пытался уехать. Сразу признался, что комментарий написал шутки ради. Не ожидал, что несколько строк заметят, а тем более станут искать.

На шутника в этот же день составили административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). А суд оценил неудачную шутку в 30 тысяч рублей.

Пока суд ограничился самым мягким наказанием. По закону за распространение в Сети заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка, предусмотрен штраф на сумму до 100 тысяч рублей с конфискацией средств распространения информации.