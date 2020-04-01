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01.04.2020 08:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали, что добавить в еду, чтобы снизить сахар в крови

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным American Diabetes Association (Американской диабетической ассоциации), примерно у 1,5 миллиона жителей США ежегодно диагностируют сахарный диабет. При этом количество пациентов постоянно растет. Проблема актуальна и для других стран.

Фото: iStock
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Чаще всего развитие заболевания связано с чрезмерным употреблением обработанных мясных продуктов, газировки, картофеля фри и другого фастфуда, пояснили медики.

При повышенном сахаре рекомендуется больше есть низкокалорийной еды - зелени и овощей. При этом можно разнообразить блюда, добавляя в них различные травы и специи, многие из которых дополнительно способствуют снижению сахара в крови. Например, куркума. Содержащийся в ней куркумин, помимо противораковых свойств, помогает справиться с высоким сахаром и повысить чувствительность к инсулину.

Кроме того, ряд исследований продемонстрировали эффективность в снижении сахара пажитника. А еще он помогает снизить уровень плохого холестерина. Примерно также действует на организм и розмарин.

При сахарном диабете пациенты часто жалуются на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Страдающим от недуга рекомендуется добавлять в пищу имбирь.

Также многочисленные исследования показали, что снижению сахара способствует корица.

Общество Здоровье

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