МИД Кубы обвинил правительство США в неэффективной борьбе с COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса продемонстрировала, что действующее правительство США является угрозой для всего человечества. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"COVID-19 подтверждает, что действующее правительство США - угроза для всего человечества", - написал высокопоставленный дипломат в Twitter.

"Авантюрный и неэффективный ответ, который был дан властями, превратил эту страну с населением 330 миллионов человек в эпицентр пандемии", - обратил внимание на эпидемиологическую ситуацию в США Родригес.

"Преследование электоральных целей и попытки защитить крупные корпорации привели к тому, что незащищенным осталось население", - резюмировал глава кубинского МИД.

По последним данным на самой Кубе подтверждены 186 случае инфицирования коронавирусом, число умерших достигло 6.

В США ситуация намного напряженнее, там число заразившихся COVID-19 составляет уже более 188 тысяч человек, а число смертей превысило 4000.