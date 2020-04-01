Минфин разъяснил, в каких случаях граждане могут не платить по кредиту

Для обладателей потребительских кредитов временно вводится механизм "кредитных каникул", похожий на введенный в 2019 году для ипотечных заемщиков.

Последние также смогут воспользоваться временным механизмом, если уже однажды использовали право на "ипотечные каникулы".

Это предусматривают поправки к закону о Центральном банке, которые в среду Госдума планирует рассмотреть в окончательном, третьем чтении. Они вносятся по поручению президента России.

Как поясняет Минфин, заемщик вправе до 30 сентября потребовать от банка сокращения или приостановки платежей по кредиту на срок до полугода, если его доход упал более чем на 30% за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом 2019 года.

График платежей сдвигается, в течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или же обращение с требованием к поручителю.

Банк при этом вправе запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. Банк России наделяется правом определять дополнительный перечень

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно погасить кредит, подчеркивает Минфин. При этом такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга.

Согласно законопроекту, информация о кредитных каникулах не будет отражаться в кредитной истории гражданина. Таким образом использование этого механизма не снизит шансы заемщика на получение нового кредита в будущем.