Министры энергетики России и США обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Глава Минэнерго Росиии Александр Новак обсудил по телефону со своим коллегой из США Дэном Бруйеттом состояние мирового нефтяного рынка и перспективные направления сотрудничества двух стран на энергетическом рынке. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Министры двух стран сошлись в оценках сегодняшнего положения дел на нефтяном рынке, отметив, что падение спроса и избыток предложения нефти на нем не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски его стабильного снабжения после начала восстановления мировой экономики.

В сообщении также говорится, что стороны подчеркнули необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы и последующее продолжение диалога энергетических ведомств двух стран.