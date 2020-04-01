Минск призвал Вильнюс к взаимодействию в борьбе с коронавирусом

Дипломат прокомментировал предложение литовской стороны ограничить авиасообщение между странами и высказанное ею недоверие касательно информации о борьбе с коронавирусом в Беларуси.

Глаз посчитал уместным процитировать в этой связи фразу из популярного мультфильма: "Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя…". Он напомнил, что с 16 марта Минск предоставляет одну из немногих транспортных возможностей для доставки домой граждан страны Евросоюза. Благодаря сохранению рейсов "Белавиа" за этот период почти 500 литовцев вернулись на родину без оформления виз. Как сложилась бы их судьба, не будь этой возможности, неизвестно, резонно заметил Глаз.

По его словам, рейсы в столицу Литвы на 80 процентов служат именно этой цели. "Даже сегодня порядка 20 литовцев проследуют этим маршрутом", - добавил он.

В МИД Беларуси дали понять, что белорусская сторона готова всегда по-соседски подставить свое плечо. "В этом же духе 20 марта прошел и телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Сегодня, когда мир столкнулся с таким мощным вызовом, как никогда важны солидарность и совместные усилия. На этом фоне совершенно непонятно, о каком "недоверии" говорили президент и министр иностранных дел Литвы. Любые заявления подобного рода должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах. Поэтому мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких "определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются". Если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле", - добавил дипломат.

Аналогичная ситуация, констатировал он, и с оценками в Вильнюсе работы системы здравоохранения Беларуси. "Корректно, когда их дают профессионалы", - подчеркнул Глаз и сожалением вынужден был признать, что в Минске услышали традиционные попытки соседей подменять собой компетентные международные организации.

"А ведь неоднократные выводы специалистов ВОЗ, в том числе, в контексте принимаемых в республике мер, не являются секретом. При необходимости мы готовы дополнительно ознакомить с ними литовское руководство", - предложил дипломат и добавил, что контроль над ситуацией, самообладание, дальнейшее обеспечение мер по пресечению распространения пандемии, в том числе, через эффективное международное взаимодействие - это то, "в чем мы все сейчас особенно нуждаемся".

В белорусском МИДе призвали своих литовских коллег "следовать, прежде всего, этим принципам".