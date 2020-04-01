Постановление правительства Москвы от 31 марта 2020 года № 273-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП "О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности", изложив постановление в следующей редакции:

"О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности

В соответствии со статьей 4 Налогового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" Правительство Москвы постановляет:

1. Продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикам-организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга, предоставления гостиничных услуг, а также бытовых услуг населению, до 31 декабря 2020 г. (включительно).

2. Продлить срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно).

3. Установить, что по обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг в сфере общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг населению, такие организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена, по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее - указ Мэра Москвы) до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г.

От уплаты арендных платежей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в отношении объектов недвижимости, цели предоставления по договору аренды которых соответствуют виду деятельности, указанному в абзаце первом настоящего пункта, при наличии документов, подтверждающих соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости.

4. Органам исполнительной власти города Москвы обеспечить освобождение подведомственными государственными унитарными предприятиями (государственными предприятиями, казенными предприятиями) и государственными учреждениями города Москвы арендаторов от внесения арендной платы на срок временного приостановления деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена, в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. В порядке, установленном Правительством Москвы, в качестве меры экономической поддержки организациям - собственникам зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, при условии снижения данными организациями за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. арендаторам помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период и не менее чем на 50 процентов изначально действовавшей арендной ставки, предоставляются меры поддержки в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период.

6. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности обеспечить заключение Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих уменьшение на 50 процентов платы по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового объекта, заключенным в соответствии с приложением 5 к постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности".

7. Органам исполнительной власти города Москвы обеспечить заключение, в том числе подведомственными им организациями, в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение от уплаты за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового объекта, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности", с лицами, временно приостановившими работу указанных объектов в соответствии с требованиями указа Мэра Москвы.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановления.

9. Пункты 1 и 2 настоящего постановления вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогу) и местного сбора.

10. Установить, что действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего постановления.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







