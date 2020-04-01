Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов

В связи с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса в России появился новый способ мошенничества.

Как рассказал "Известиям" глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич, в последние недели мошенники стали звонить россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за перелеты, отмененные из-за коронавируса. При этом злоумышленники пытаются выманить данные банковской карты, которые якобы нужны для возврата средств. В свою очередь в банковском сообществе знают об этой схеме мошенничества. Это подтвердили в Сбербанке, Газпромбанке, "Открытии", банках "Абсолют" и "Зенит".

Паника из-за коронавируса делает людей менее бдительными, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. К тому же людям хочется вернуть назад деньги за отмененные рейсы, а сами авиакомпании делают это неохотно. Когда же предлагают способ вернуть деньги, многие люди не анализируют, кто звонит и сообщают данные банковской карточки.

После того, как у злоумышленника оказываются все данные карты, в том числе CVC-код, он может использовать их для оплаты покупок в интернет-магазине за чужой счет или перечислить деньги через сервисы переводов с карты на карту.

В Центробанке отслеживают новые сценарии социальной инженерии, однако информацию о мошенничестве с возвратом денег за отмененные рейсы в регуляторе не уточнили. В любом случае россиянам рекомендуется ни под каким предлогом не сообщать свои персональные данные и сведения о банковских картах посторонним лицам, подчеркнули в Банке России. В авиакомпании необходимо звонить лично и уточнять все вопросы.