Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова у себя на странице в Instagram, где теперь дистанционно ведет прием граждан, опубликовала скрин письма, отправленного министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Суть письма - группа около 2 тысяч российских граждан застряла в аэропорту Бангкока (Таиланд). Они не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов между двумя странами в связи с ограничительными мерами, введенными для противодействия пандемии коронавируса.

Как сообщает Москалькова, среди туристов немало женщин и детей, у которых заканчиваются финансовые средства. Однако им предлагают дорогостоящие билеты, на которые у них просто нет денег.

"Уважаемый Сергей Викторович, - пишет Москалькова, - прошу принять все возможные меры для оказания помощи гражданам и скорейшего их возвращения на Родину".

Полный список граждан, обратившихся за помощью к омбудсмену, в письме прилагается.