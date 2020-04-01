На что готова польская правящая партия ради победы на выборах президента

В разгар пандемии коронавируса в Польше происходит ожесточенная борьба вокруг президентских выборов, в которой власти готовы нарушать закон ради победы своего кандидата. В то время, как Еврокомиссия, которая годами расследует нарушение Польшей норм демократического и правового государства, занята борьбой с распространением COVID-19, польский Сейм "под шумок" принимает очередные законы, которые противоречат конституции страны.

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал пакет документов, которые в ночь на пятницу принял польский Сейм. Речь идет о так называемом "антикризисном щите" - поправках к различным законам, которые должны поддержать польскую медицину и помочь польской экономике справиться с последствиями эпидемии коронавируса. В числе прочего, депутаты, большинство из которых относится к правящей в Польше право-консервативной партии "Право и справедливость", одобрили "карантинные" изменения в избирательный кодекс. Были приняты поправки, которые позволяют избирателям, находящимся на карантине, а также тем, кому больше 60 лет, голосовать дистанционно.

Обычно польским депутатам не спится по ночам тогда, когда они намерены принять какое-то резонансное решение, которое - и это заранее известно - вызовет скандал в обществе. Так случилось и в этот раз. 10 мая в Польше состоятся президентские выборы, а Конституционный суд постановил, что никаких изменений в избирательный кодекс меньше, чем за полгода до голосования вносить нельзя. Но, по мнению экспертов, принятие поправок в закон о выборах было необходимо правительству "ПиС" для того чтобы не переносить выборы. Оппозиционные кандидаты на пост президента и СМИ призывали отложить голосование из-за пандемии коронавируса, обвиняли власти в том, что те хотят любой ценой сохранить президентское кресло за "своим" кандидатом - действующим главой государства Анджеем Дудой, и ради этого подвергают опасности граждан страны. Да и простые поляки, согласно опросам, выступают за то, чтобы в нынешней кризисной ситуации выборы были отложены на год. 77,4 процента опрошенных не одобряют проведение выборов во время эпидемии. Людям страшно идти на избирательные участки. Но именно поэтому сейчас Анджей Дуда может победить уже в первом туре. Известно, что во время серьезных кризисов люди склонны поддерживать власть, что подтверждают результаты исследования, проведенного социологическим центром IBRIS. По последним данным, если выборы состоятся 10 мая, на участки отважатся прийти всего лишь 20,7 процента избирателей, зато это будет дисциплинированный электорат правящей партии "ПиС", голосующий за президента Анджея Дуду. В этой ситуации его ждет победа в первом туре с 41,9 процента голосов.

Однако 20 процентов - слишком низкая явка, которая даст оппозиции возможность подвергать сомнению легитимность президента. Кроме того, после объявления в Польше строгого "режима эпидемии", большинству кандидатов на президентский пост ничего не оставалось, как отказаться от проведения предвыборной кампании, в то время, как действующий глава государства постоянно мелькает по телевидению со словами поддержки и обещаниями помощи. Поводов для претензий к властям у оппозиции более чем достаточно, и дистанционное голосование для избирателей которые находятся на карантине, могло бы поставить точку в споре. Что касается избирателей старше 60 лет, наблюдатели отмечают, что именно эта возрастная категория - самый преданный электорат "ПиС", так что такая забота о старших не случайна.

Ответ оппозиции не заставил себя ждать. Главная оппонент Дуды - Малгожата Кидава-Блоньска из "Гражданской коалиции" призвала поляков бойкотировать выборы 10 мая. К ее призыву прислушались мэры крупнейших польских городов. Например, городской голова Познани Яцек Яськовяк написал в своем Twitter: "Я заверяю всех жителей Познани, что буду исполнять свои обязанности так, как мне подсказывает совесть. Я не буду подвергать здоровье и жизнь людей опасности, организовывая проведение выборов, даже если за это меня ждет уголовная ответственность". Но власти готовят ответ - также нарушающий постановление конституционного суда. По данным авторитетного информационного портала Onet, в партии "Право и справедливость" разработали новый проект поправки в избирательный кодекс, согласно которой голосовать дистанционно сможет любой гражданин Польши, имеющий право голосовать на выборах.