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01.04.2020 07:12
Рубрика: В мире

На футбольных стадионах в Бразилии появились полевые госпитали

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: REUTERS/RAHEL PATRASSO Фото: REUTERS/RAHEL PATRASSO
Фото: REUTERS/RAHEL PATRASSO

Бразилия, изучив опыт других стран в борьбе с COVID-19, решила заранее подготовиться к возможности неконтролируемого распространения вируса на своей территории. Во многих штатах местные власти начали спешно возводить полевые госпитали исключительно для больных коронавирусом.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Сегодня в Бразилии все чаще, но уже с иронией, вспоминают фразу бразильского форварда Роналдо, сказанную в 2013 году в самый разгар подготовки к ЧМ-2014. "Чемпионат мира не проводят в больницах", - заявил тогда легенда бразильского футбола на одной из пресс-конференций.

Однако в последние дни футбол и медицина в Бразилии стали как нельзя ближе друг к другу. По всей стране возводится сеть полевых госпиталей. Часть из них, учитывая приостановку всех местных чемпионатов, расположится на стадионах, где имеются все необходимые коммуникации.

Принять заболевших коронавирусом, помимо полей, где проходят чемпионаты штатов, готовятся и стадионы, где без малого шесть лет назад бегали звезды мирового футбола. К середине апреля столичный стадион имени Манэ Гарринча сможет принять до 200 пациентов. Подготовительные работы уже стартовали в понедельник.

Фото: REUTERS/UESLEI MARCELINO
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Во вторник строительство полевого госпиталя на 400 мест началось возле легендарного стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро. Его также планируют возвести за две недели.

Но уже на текущей неделе свои двери откроют первые такие учреждения. Одно из них расположено на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу, другой - на арене Раулино де Оливейра в городе Волта-Редонда на юге штата Рио-де-Жанейро.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки был зафиксирован самый крупный прирост зараженных новым типом коронавируса на территории страны, а также самое большое число погибших от этого заболевания. Всего за прошедшие 24 часа выявлено 1138 случаев заражения COVID-19, 42 человека погибли. В общей сложности на территории этой южноамериканской страны выявлено уже 5717 зараженных новым типом коронавируса. Жертвами вируса стал 201 человек.

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