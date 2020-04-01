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01.04.2020 18:30
Рубрика: В мире

На Украине обнародовали список новых мер по карантину

Текст: Александр Саможнев
Кабинет министров Украины обнародовал список новых мер по карантину от коронавируса, который будет действовать до 24 апреля. Ожидается, что пик заболевания придется на Пасху, которая выпадает на 19 апреля, пишет портал strana.ua.
Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Фото: Sergei SUPINSKY / AFP
Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Так, согласно распоряжению правительства, запрещается пребывание в общественных местах без защитной маски или респиратора, перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Под запрет попало пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16-летнего возраста без сопровождения совершеннолетних, а также посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.

Фото: РИА Новости
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Запрещается также проводить время на спортивных и детских площадках, а также проведение массовых мероприятий свыше десяти человек. Эти меры приняты в дополнение к домашней изоляции граждан и социального дистанцирования лиц в возрасте старше 60 лет.

Между тем, почти половина украинцев (49 процентов) ежедневно выходит из дома, причем,чаще всего причиной нарушения режима самоизоляции становятся походы в магазин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Более половины респондентов заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Еще треть респондентов отметили, что придерживаются частичных ограничений. Каждый десятый совсем не придерживается установок на самоизоляцию.

Между тем за сутки на Украине зарегистрировано 94 новых случая коронавируса, в общей сложности - 645. От болезни умерли 17 человек, десять выздоровели.

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