На Украине обнародовали список новых мер по карантину

Так, согласно распоряжению правительства, запрещается пребывание в общественных местах без защитной маски или респиратора, перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.
Под запрет попало пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16-летнего возраста без сопровождения совершеннолетних, а также посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.
Запрещается также проводить время на спортивных и детских площадках, а также проведение массовых мероприятий свыше десяти человек. Эти меры приняты в дополнение к домашней изоляции граждан и социального дистанцирования лиц в возрасте старше 60 лет.
Между тем, почти половина украинцев (49 процентов) ежедневно выходит из дома, причем,чаще всего причиной нарушения режима самоизоляции становятся походы в магазин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Более половины респондентов заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Еще треть респондентов отметили, что придерживаются частичных ограничений. Каждый десятый совсем не придерживается установок на самоизоляцию.
Между тем за сутки на Украине зарегистрировано 94 новых случая коронавируса, в общей сложности - 645. От болезни умерли 17 человек, десять выздоровели.