Немецкие эксперты назвали сумму для преодоления кризиса в Европе

Борьба с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом, обойдется Европе свыше 800 миллиардов евро. К такому выводу пришли эксперты авторитетного Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).

По оценкам аналитиков, только в Великобритании из-за частичного закрытия компаний на два месяца экономике будет нанесен ущерб в размере от 193 до 328 миллиардов евро.

Для Франции потери от кризиса оцениваются в сумму от 176 до 298 миллиардов евро, а для Италии - от 143 до 234 миллиардов. Соответственно, Австрия потеряет от 34 до 57 миллиардов, Швейцария - от 49 до 81, а Испания - от 101 до 171 миллиарда евро.

При этом учитывались не только потери добавленной стоимости от остановки производства, но и последующие расходы, связанные, например, с банкротством или потерей деловых партнеров в кризисное время.

"Помимо медицинских, мы говорим и об экономических аспектах массированного инвестирования в защиту здоровья, - приводит Reuters слова президента Ifo Клеменса Фюста. - Только так можно обуздать эпидемию и постепенно отказаться от закрытия школ и предприятий". Кроме того, необходимо принять меры предосторожности в компаниях, позволявшие связать возобновление производства с дальнейшим обузданием болезни.

Если предприятия останутся закрытыми более месяца, сбои в производстве быстро достигнут размеров, которые значительно выйдут за рамки спадов, известных из предыдущих рецессий или стихийных бедствий в истории Евросоюза, предупредил экономист.