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1 апреля 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 31 марта 2020 года № 45 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.
Вступает в силу 31 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Абзац четвертый пункта 56 исключить.

2. Дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:

"56-1. Приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области до особого распоряжения. Все даты предварительной записи на получение услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, оформленные ранее, отменяются. Выдача заявителям готовых результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется до 3 апреля 2020 г. Руководителям многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области организовать дежурство в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области по информированию и консультированию дистанционно.".

3. Пункт 514 изложить в следующей редакции:

"514. Ограничения, установленные пунктами 513, 518 - 519 настоящего Указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи медицинскими организациями, отпуска лекарственных препаратов, оказания ветеринарных услуг, деятельности:

правоохранительных органов;

органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций;

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

непрерывно действующих организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организаций, осуществляющих производство, выпуск и распространение средств массовой информации на территории Нижегородской области, в том числе осуществляющих полиграфические услуги в части печатных средств массовой информации.".

4. Дополнить пунктами 518 - 523 следующего содержания:

"518. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на которых режим нерабочей недели, установленный Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не распространяется, а также деятельность которых не приостановлена настоящим Указом:

организованно оформлять заявки на перемещение работников к месту (от места) осуществления деятельности (работы) и направлять на официальный электронный почтовый ящик органа исполнительной власти Нижегородской области по форме, размещенной на официальном сайте Правительства Нижегородской области;

с 2 апреля 2020 г. подавать заявку на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" на аккредитацию в качестве работодателя. После подтверждения заявки на аккредитацию регистрировать пропуска своих сотрудников и контролировать их актуальность и обоснованность.

519. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области организованно оформлять на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" заявки на перемещение волонтёров.

520. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при поступлении от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области официальной информации о невыполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом предписания, связанного с предупреждением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить незамедлительное принятие мер по приостановлению действия выданного данному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

521. Органам исполнительной власти Нижегородской области:

определить Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в курируемой отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности. Своевременно осуществлять корректировку указанного Перечня в случае необходимости;

осуществить подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности, определив должностное лицо, ответственное за дачу разъяснений по положениям вышеуказанных правовых актов;

выдавать Подтверждения на право осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также с учетом введенного настоящим Указом режима повышенной готовности, с использованием портала "nn-card.ru" либо по форме согласно Приложению к настоящему Указу на бланках органов исполнительной власти Нижегородской области с присвоением номера;

незамедлительно разместить на официальных сайтах органов исполнительной власти Нижегородской области информацию о необходимости получения Подтверждений, определенных абзацем четвертым настоящего пункта.

522. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям в рамках контроля за соблюдением Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", настоящего Указа обеспечить предъявление сотрудниками (работниками), задействованными в работе в указанный период, заверенную работодателем копию Подтверждения, полученного в порядке определенном абзацем четвертым пункта 521 настоящего Указа, в текстовой форме либо путем предъявления Подтверждения на экране смартфона.

523. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 522 настоящего Указа, обеспечить сотрудников (работников), задействованных в работе в указанный период, заверенными копиями Подтверждения.".

5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему Указу.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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Форма справки работодателя
(pdf, PDF, 21 Кб)