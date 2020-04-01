Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмегомедов сообщил об отмене поединка против американца Тони Фергюсона. Причиной этого стала пандемия коронавируса, из-за которой главный поединок турнира UFC 249 не смог принять Бруклин.

Несмотря на многократные заверения главы промоушена Даны Уайта, анонсированный ранее бой Нурмагомедов - Фергюсон 18 апреля не состоится.

Нурмагомедов написал в Instagram послание для фанатов ММА на английском и русском языках, в котором объяснил ситуацию.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя? - спросил он у фанатов единоборств.

Он заявил, что расстроен отменной поединка даже больше, чем все поклонники единоборств.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это", - написал он.