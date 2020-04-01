Опрос: Британцы требуют отложить Brexit

Граждане Соединенного Королевства оказались сегодня между молотом и наковальней, Brexit и коронавирусом. Сам по себе запланированный "развод" с Евросоюзом не сулит стране ничего доброго - во всяком случае, на первые несколько лет народу явно придется затянуть пояса. Пандемия коронавируса делает ситуацию в экономике и без того удручающей.

Исследование, проведенное социологической службой Focaldata, показало, что 64% опрошенных одобряют продление транзитного периода выхода из ЕС, с тем чтобы дать возможность правительству сосредоточиться на борьбе с эпидемией. Еще 36% выступили за уход из Европы в назначенный срок - 31 декабря 2020. Львиную долю поддержки продлению переходного периода выразили избиратели лейбористской партии (84%) и партии либеральных демократов (83%). Примечательно, что без малого половина (44%) сторонников консервативной партии и 19% сторонников партии Брекзита точно также поддержали продление сроков выхода из Евросоюза.

Выяснилось также, что британцы ожидают от правительства принятия решения о сохранении страны в системе раннего предупреждения и реагирования ЕС (EWRS). На Даунинг-стрит и в министерстве здравоохранения уже были споры по этому вопросу на волне вспышки коронавируса. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок настаивал на сохранении Британией после выхода из ЕС членства в EWRS. Премьер это предложение отклонил, несмотря на то, что 65 процентов британцев также высказались за сохранение членства их страны в EWRS.

Ведущие медики страны серьезно обеспокоены, что разрыв с EWRS, призванной обмениваться в рамках ЕС информацией и оценкой риска заболеваний, поставит здоровье британских граждан под угрозу. В свое время этот европейский институт уже сыграл свою положительную роль в борьбе с эпидемией вируса SARS.

Из-за всех этих разночтений и нестыковок в экспертных кругах Британии нарастает сомнение в способности руководства страны выиграть битву одновременно на двух фронтах. "Страна просто не в состоянии выдержать два шторма в одно и то же время", - считает руководитель общественной благотворительной организации "Надежда не ненависть" Ник Лоулис.

Депутат парламента от лейбористской партии Иан Муррей убежден, что в сегодняшних обстоятельствах правительство просто обязано запросить EC о продлении транзитного периода, чтобы сосредоточить все силы страны на борьбе с эпидемией. Отказ сделать паузу в Brexit, в руководстве Шотландии и Уэльса считают "экономическим и социальным членовредительством".