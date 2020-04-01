Указ губернатора Оренбургской области от 31 марта 2020 года № 158-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук) изменения, изложив его в новой редакции:

"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Оренбургской области от 30 ноября 2009 года № 593-п "Об утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), решениями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории Оренбургской области постановляю:

1. Ввести на территории Оренбургской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. С 18 марта 2020 года:

запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий с числом участников более 50 человек;

отменить проведение запланированных на территории Оренбургской области мероприятий с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

3. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу:

организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций);

объектов розничной торговли, в том числе находящихся на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков (за исключением аптечных организаций, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, объектов розничной торговли, реализующих бытовую химию, живые растения в срезке, салонов сотовой связи, организаций, реализующих предметы ритуального назначения, зоомагазинов, нестационарных торговых объектов, осуществляющих реализацию периодической печатной продукции, объектов розничной торговли, реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки);

салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, ветеринарные услуги, автосервисов);

музеев и библиотек;

пунктов приема платежей, за исключением терминалов и банкоматов.

4. Хозяйствующим субъектам, определенным в пункте 3 настоящего указа, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории соответствующих организаций, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения лиц на соответствующей территории, включая прилегающую.".

5. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.

6. Приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с указаниями Роспотребнадзора.

7. Обязать:

7.1. Граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - лица), прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации:

незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Оренбургской области и месте жительства (пребывания) на ее территории по телефонам "горячей линии" (8-800-302-50-50) либо министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8(3532) 44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-555-49-43, 8(3532) 44-23-51,44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (8(3532) 77-31-64);

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Оренбургскую область, при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

7.2. Лиц, совместно проживающих с лицами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Оренбургской области об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. При появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

7.3. Лиц старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого распоряжения.

7.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории Оренбургской области, не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службе), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, передвижения по территории муниципального образования, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой функции;

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления Оренбургской области в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

7.5. Лиц, находящихся по необходимости вне места самоизоляции, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7.6. Лиц при передвижении иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Передвижение несовершеннолетних допускается в исключительных случаях и только в сопровождении родителей или иных законных представителей при условии обеспечения ребенка средствами индивидуальной защиты.

7.7. Общественные объединения не выступать организаторами проведения публичных мероприятий.

7.8. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области:

до 3 апреля 2020 года сформировать и представить в орган местного самоуправления в электронной форме для дальнейшего согласования заявление об отнесении организации к предприятиям и организациям, имеющим непрерывно действующий цикл производства, либо обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, либо выполняющим неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье людей, необходимые жизненные условия для населения, а также списки лиц, которые непосредственно заняты в производственном процессе, с указанием выполняемой трудовой функции, работающих в режиме дистанционной формы работы, направленных на режим изоляции;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 7.1-7.2 настоящего пункта, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Оренбургской области об изоляции;

проводить мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовую функцию, средствами индивидуальной защиты, проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены;

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки, проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

обеспечить при возможности дистанционную форму работы для работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организации, дистанционную форму проведения совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

7.9. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, усилить режим текущей дезинфекции, организовать воспроизведение звуковой информации для населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции.

7.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие высшее образование:

обеспечить своевременную изоляцию обучающихся и работников указанных организаций с признаками респираторных заболеваний;

с 18 марта 2020 года перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения и приостановить направление групп обучающихся и работников указанных организаций за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников указанных организаций из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

7.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие среднее профессиональное образование, с 21 марта 2020 года приостановить образовательную деятельность, с 24 марта 2020 года перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения.

7.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие начальное общее, основное общее, среднее общее образование:

приостановить учебный процесс с 21 марта 2020 года до особого распоряжения;

приостановить направление сотрудников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств с 18 марта 2020 года;

обеспечить дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, создание условий для соблюдения правил личной гигиены.

7.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам дошкольного образования:

проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с измерением температуры, и недопущению нахождения таких воспитанников в указанных организациях;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников указанных организаций с признаками респираторных заболеваний;

осуществлять учет посещаемости обучающихся по группам с выяснением причин их отсутствия;

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение одного дня и более без предварительного уведомления администрации указанной организации о причинах отсутствия допуск воспитанника к занятиям производить только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося и об эпидемиологическом благополучии адреса.

7.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие дополнительное образование:

приостановить учебный процесс с 21 марта 2020 года до особого распоряжения, за исключением организаций, имеющих техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

приостановить направление работников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств с 18 марта 2020 года.

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, перейти на указанный вид обучения.

7.15. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 24 марта 2020 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.

7.16. Операторов сотовой связи обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационных систем, в том числе в части предоставления услуг связи и реализации абонентских устройств (SIM-карт, телефонов, модемов, роутеров и иных устройств).

7.17. Органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области:

создать оперативные штабы (группы) по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территориях муниципальных образований Оренбургской области;

обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

организовать контроль соблюдения лицами, указанными в пунктах 7.1-7.4 настоящего указа, режима изоляции;

организовать совместно с общественными организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях изоляции, и одиноко проживающим лицам старше 65 лет;

до 4 апреля 2020 года сформировать списки предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории муниципального образования, имеющих непрерывно действующий цикл производства, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье людей, необходимые жизненные условия для населения, с указанием в этих списках лиц, непосредственно занятых в производственном процессе; работающих в режиме дистанционной формы работы; направленных на режим изоляции;

приостановить личные приемы граждан в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов местного самоуправления муниципальных образований, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области;

воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников в служебные командировки;

исключить организацию и проведение массовых мероприятий;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органа местного самоуправления муниципального образования Оренбургской области;

взять под контроль осуществление регулярной санитарной обработки и дезинфекции управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (товариществами собственников жилья или кооперативами), в подъездах многоквартирных домов;

приостановить до особого распоряжения проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав муниципальных образований.

8. Рекомендовать:

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить привлечение клинических ординаторов к оказанию медицинской помощи гражданам в составе выездной амбулаторной службы.

9. Органам исполнительной власти Оренбургской области:

направлять лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, должности государственной гражданской службы Оренбургской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Оренбургской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

оказывать в пределах компетенции содействие лицам и организациям в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

организовать взаимодействие с подведомственными организациями, направленное на соблюдение ими и их работниками требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

создать ведомственные оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области;

приостановить личные приемы граждан в органах исполнительной власти Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов исполнительной власти Оренбургской области, посредством электронной почты или почтового отправления;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами исполнительной власти Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами исполнительной власти Оренбургской области;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территории органов исполнительной власти Оренбургской области.

10. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, Оренбургским линейным отделом МВД России на транспорте, Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту в целях осуществления учета лиц, въезжающих на территорию Оренбургской области, контроля их температуры организовать пункты контроля в аэропортах городов Оренбурга и Орска, на железнодорожных станциях, находящихся на территории Оренбургской области, автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения.

11. Органам исполнительной власти Оренбургской области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области с привлечением добровольных народных дружин обеспечить контроль соблюдения лицами режима изоляции.

12. Департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области организовать на базе государственного казенного учреждения "Комплексная безопасность" кол-центр для принятия и обработки обращений лиц по вопросам, связанным с распространением с коронавирусной инфекции.

13. Министерству образования Оренбургской области, министерству культуры Оренбургской области, министерству физической культуры и спорта Оренбургской области организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности, осуществляющими образовательную деятельность, по выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

14. Министерству здравоохранения Оренбургской области обеспечить: готовность медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Оренбургской области к приему лиц с респираторными симптомами, оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию в учреждения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

оформление листков нетрудоспособности на дому без посещения медицинских организаций лицам, указанным в подпунктах 7.1, 7.2 пункта 7 настоящего указа;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по ежедневному наблюдению лиц, указанных в подпунктах 6.3, 6.4 пункта 6 настоящего указа, в течение 14 календарных дней с момента возвращения в Российскую Федерацию;

организацию работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Оренбургской области по оказанию медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы;

приобретение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Оренбургской области товаров, в том числе изделий медицинского назначения, работ и услуг по решению областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области, необходимых для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, и (или) проведения мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации последствий непреодолимой силы независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

15. Комиссии Правительства Оренбургской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и организаций с учетом требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

16. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

17. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







