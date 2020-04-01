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01.04.2020 15:40
Рубрика: В мире

От коронавируса умер последний из солдат, освободивших Париж от нацистов

Текст: Марина Алешина

Испанский антифашист Рафаэль Гомес Ньето, который оставался последним из живых участников операции по выдворению нацистов из Парижа, скончался во Франции, совсем немного не дожив до своего столетия. Жизнь ветерана Второй мировой войны, о котором заботились в доме престарелых Страсбурга, унес коронавирус.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сына умершего, которого цитирует испанская газета Vanguarda. Издание напоминает, что в августе 1944-го рота "Девятка" бронетанковых подразделений, в которой воевал Ньето и его земляки, участвовала в высадке союзников в Нормандии, а затем первой вошла в столицу Франции, которая оставалась центром режима Виши.

Боевой путь испанца и до этого был славным: во время Гражданской войны на своей родине он сражался за республиканцев, затем попал в Алжир, где вступил в союзнический корпус. Уже в мае 1945-го Ньето присоединился к штурму резиденции Гитлера Кельштайнхаус (американцы прозвали его "Орлиным гнездом"), откуда вынес на память трофеи - фотоаппарат и сервиз. Восемь лет назад ветеран удостоился высшей государственной награды Франции - ордена Почетного легиона.

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