В отдаленной пещере найдены 65000-летние отпечатки рук человека

Исследователи из Университета Саутгемптона во главе с Кристофером Стэндишем обнаружили в пещере на острове Тимор плохо сохранившиеся отпечатки человеческих рук, которые были оставлены первобытным художником порядка 65 тысяч лет назад.

Об открытии, которое может пролить свет на историю заселения Австралии, рассказал журнал Cosmos. Уникальные образцы древнейшей наскальной живописи ученые обнаружили при исследовании пещеры Лене-Хара, расположенной на восточной стороне острова Тимор.

Речь идет о примитивных картинах, подобные которым встречаются в Австралии. Древний художник окрасил свои руки каким-то минеральным красным пигментом и разбрызгал его по стенам пещеры, а также несколько раз приложил ладони к камням. В результате получились примитивные узоры, украсившие, возможно, временное пристанище древнего человека.

Отпечатки и следы пигментов плохо сохранились, но ученым все-таки удалось их документировать. Узоры хорошо видны на фотоснимках. Предварительный анализ показал, что рисунки были сделаны порядка 65 тысяч лет назад. Это в корне меняет представление о местной истории.

До сих пор считалось, что древнейшему наскальному искусству в Восточном Тиморе "всего" лишь около 11650 лет. Кстати, в этой же пещере были обнаружены наскальные рисунки, сделанные примерно в этот период времени. Стэндиш отмечает, что между "трафаретами" и другими изображениями имеются значительные стилистические различия.

На более поздних картинах изображены геометрические фигуры и животные. Кстати, одна из них была написана поверх древнейшего отпечатка руки. Исследователи предполагают, что следы рук оставили древние путешественники, которые около 65 тысяч лет мигрировали по воде. Считается, что именно из района Индонезии древние люди попали на территорию современной Австралии, Тасмании и Новой Гвинеи.

"Было очень захватывающе открыть этот набор отпечатков рук, возможно, один из самых интересных мотивов наскального искусства, - говорит Кристофер Стэндиш. - Эти отпечатки обеспечили нам реальную связь с людьми, которые их создали. Просто дух захватывает: вы смотрите на контур руки реального человека, который жил тысячи лет назад".

К слову, предыдущие исследования показали, что человек занимал пещеру Лене-Хара как минимум 43 тысячи лет назад. Новые археологические доказательства говорят о том, что занята она была гораздо раньше.