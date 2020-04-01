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01.04.2020 11:07
Рубрика: В мире

Пентагон засекретит данные об эпидемии коронавируса в ВС США

Текст: Александр Гусаров

Министерство обороны США проинструктировало подразделения американских вооруженных сил прекратить раскрытие детальных данных о распространении коронавирусной инфекции среди военнослужащих. Как сообщает издание The Hill, на такой шаг Пентагон пошел по соображениям "операционной безопасности".

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
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"Мы не станем сообщать общее количество индивидуальных случаев (заражения) в конкретных подразделениях, базах или командованиях", - цитируют СМИ официального представителя оборонного ведомства США Алиссу Фара.

Как ранее пояснил министр обороны США Марк Эспер, ужесточение правил раскрытия данных о COVID-2019 в американской армии, флоте, ВВС и корпусе морской пехоты связано с нежеланием Пентагона "выдавать информацию о том, где мы можем быть затронуты в большей степени, чем в других местах".

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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По данным на понедельник, около 600 американских военнослужащих и 220 гражданских сотрудников минобороны США подхватили коронавирусное заболевание. Накануне стало известно и о первой жертве COVID-2019 среди военного персонала Пентагона - от инфекции скончался капитан медицинской службы национальной гвардии США.

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