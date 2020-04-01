Песков прокомментировал возможное обращение Беларуси за помощью по коронавирусу

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что якобы президент Беларуси Александр Лукашенко обратился за помощью к Москве в связи с ситуацией с коронавирусом.

На просьбу подтвердить соответствующую информацию издания "КоммерсантЪ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения".

"Президент Путин, прежде всего, исходит из того, что мы все в одной лодке, и это общий вызов для всех. И бороться с вирусом без взаимодействия, сложения усилий, партнерства, взаимовыручки и взаимопомощи - невозможно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Это касается абсолютно всех стран", - добавил Песков, уточнив, что когда речь идет о братской стране Беларуси, то ситуации тем более особенная.