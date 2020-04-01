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01.04.2020 23:30
Рубрика: Общество

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Пять способов не развестись после карантина
Текст: Татьяна Дробышева (старший научный сотрудник Института психологии РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Вынужденная изоляция в условиях пандемии коронавируса - отличное время для укрепления семейных связей и традиций. Есть пять базовых правил, которые позволят сохранить мир в доме, где супруги целый день друг у друга на глазах.

1. Первый важный пункт для сохранения домашнего мира - четкое расписание дня. До ребенка важно донести, что веселиться целую неделю никто не будет, поэтому оговаривается время для совместной деятельности и время, которым каждый член семьи может распоряжаться по своему усмотрению.

Фото: istock
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2. Разговаривайте с детьми! Хорошим подспорьем в условиях домашней самоизоляции станут совместные чаепития, когда каждый член семьи рассказывает что-то интересное из своей жизни. Но нужно не только рассказывать, но и слушать другого.

3. Папа и мама - тоже люди. Важно это помнить самим. Важно это объяснить и ребенку. Проводите хоть час "наедине с собой". Родителям нужно договориться, когда один из них занят своими делами, а другой занимается с ребенком.

4. Запланируйте время на "бесилово". Лучше в первую половину дня. Также в качестве активности подойдут зарядка, подтягивание, йога. Подвижные игры хорошо чередовать с творчеством, собиранием конструктора, лепкой, рисованием или чтением. Можно вспомнить тихие игры из детства, например, те же "города".

5. Любите друг друга. Но! Временами самоизолируйтесь, даже если нет детей. Думаете, это первый шаг к разводу? Нет. Развод возможен, если к этому есть предпосылки. Если ваши семейные отношения построены на любви, доверии и сотрудничестве, то максимум, что может произойти, - это "выпуск пара" в виде обид и претензий по конкретной ситуации. Вот увидите, конфликтов будет гораздо меньше.

Подготовила Ирина Огилько

Общество Семья и дети

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