Холм в Британии оказался пирамидой неолита

Британские археологи при проведении раскопок на юге Уэльса обнаружили несколько ранее неизвестных неолитических сооружений. Они раскопали остатки каменных пирамид, сложенных около 4500 лет назад.

Как сообщает Wales Online, неолитические пирамиды, сложенные из камней, были обнаружены в долине Свчелин. Они расположены рядом с поселением неолита, которое археологи раскопали в 2015 году.

Одна из пирамид была сооружена на вершине холма. Ее длина превышала 20 метров, а ширина была около 12 метров. Какой была ее высота, сейчас сказать сложно.

Более того, одна из ее стен оказалась не прямой. Это говорит о том, что пирамида была своего рода куполом, который что-то скрывал под собой. Возможно, здесь располагалось захоронение, но его следов археологи пока не нашли.

"Пирамида из камней, которую мы здесь нашли, была сооружена около 4500 лет назад, - говорит член исследовательской команды Ян Фьюингс. - Вероятно, она могла использоваться как место захоронения для одного из лидеров или вождей этой конкретной группы людей".

На месте также была проведена геофизическая съемка и трехмерная съемка с беспилотников. Лидарное изображение местности помогло выявить еще одну крупную структуру, причем она имела овальную форму. По мнению исследователей, в древности эти сооружения были окрашены в ярко белый цвет.

Анализ также показал, что пирамиды оказались древнее упомянутого выше неолитического поселения. Возможно, когда камни с течением времени утратили белый цвет и поблекли, местные жители начали брать их для строительства своих домов, стен и других сооружений.