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01.04.2020 12:23
Рубрика: Общество

Почта объявила о старте подписки на второе полугодие

Текст: Юлия Кривошапко

С 1 апреля начинается подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения, напоминает национальный почтовый оператор. Это можно сделать в мобильном приложении или на сайте "Почты России" podpiska.pochta.ru.

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Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, в процесс подписки займет всего несколько минут. В каталоге "Почты России" можно найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка в 25%. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными агентствами, составляет 20%.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы, специалиста можно вызвать по бесплатному телефону контактного центра "Почты России": 8-800-1-000-000.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Подписная кампания продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранится на прежнем уровне.

Кроме того, "Почта России" продолжает благотворительную акцию "Дерево добра". В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85-ти регионах России.

Общество СМИ и соцсети Компании Связь Почта России

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