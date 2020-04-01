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01.04.2020 06:59
Рубрика: В мире

Почти шесть тысяч россиян застряли в Индии из-за коронавируса

Фото: REUTERS / Anushree Fadnavis Фото: REUTERS / Anushree Fadnavis
Фото: REUTERS / Anushree Fadnavis

Россияне массово возвращаются на родину. Только из Индии самолеты отечественных авиакомпаний вывезли уже больше тысячи пассажиров. О своем желании вернуться в Россию заявили еще шесть тысяч человек. Ситуацию прокомментировали в российском посольстве в Индии.

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"Из Индии в Россию отправился второй вывозной рейс. 406 пассажиров вылетели из Дели в Москву. Ранее в столицу улетели рейсы из Гоа. С момента прекращения регулярного авиасообщения Индию покинули больше тысячи человек", - заявление посла России в Индии Николая Кудашева приводит РИА Новости.

Российский посол также поблагодарил индийскую сторону за содействие, которое власти оказывают в вопросе возвращения россиян на родину. В Индии все еще остаются почти шесть тысяч граждан России.

"Больше всего наших соотечественников - около четырех тысяч - находятся в штате Гоа. Многие не имеют средств на покупку новых билетов. В стране действуют жесткие ограничения из-за коронавируса. В такой сложной ситуации помощь местных органов власти просто незаменима", - добавил посол.

Фото: iStock
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Из-за пандемии коронавируса в Индии до 14 апреля действует режим изоляции. В стране ограничена работа внутренней авиации, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Из штата в штат теперь можно попасть только с разрешения МВД, либо других оперативных ведомств. Жителей Индии власти призывают оставаться дома.

По данным индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия, в стране находятся 1238 зараженных, 123 человека выздоровели, 35 скончались. Все новости о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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