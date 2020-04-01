Поезд из Уханя привезет в Европу маски транзитом через Россию

Из китайской провинции Хубэй, ставшей первым в мире очагом распространения коронавируса, который к настоящему времени удалось погасить, в Европу отправится контейнерный состав с медицинскими масками, средствами противоэпидемической защиты и оборудованием. Поезд проследует транзитом через Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное предприятие железных дорог России, Казахстана и Беларуси.

В компании отметили, что грузовой рейс по маршруту Ухань (КНР) - Дуйсбург (ФРГ) восстановлен. Первый поезд доставит в Европу 166 тонн средств защиты, в том числе 19 контейнеров с одними только медицинскими масками, а также технику, необходимую для обслуживания и поддержания в надлежащем порядке железнодорожного полотна.