Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий

Половина австралийских газет приостановила выпуск печатных версий из-за пандемии коронавируса, сообщает вещательная корпорация Australian Broadcasting Corporation.

Указанные меры коснулись 60 изданий. В основном речь идет о региональных СМИ в штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Виктория и Квинсленд, которые таким способом пытаются сократить издержки и сэкономить на сырье.

Общенациональная пресса пока не намерена полностью отказываться от бумаги: крупнейшие австралийские газеты - The Advertiser, The Daily Telegraph, Herald Sun - на этой неделе работают в обычном режиме.

В медиакомпаниях пообещали, что решение перейти на онлайн-версии не окажет существенного влияния на качество контента. Все материалы можно будет прочитать на сайте.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом на территории Австралии превысило 5 тысяч человек, погиб 21 пациент.