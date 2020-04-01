Польша готова к фестивалю "Дубль дв@"

Друг нашего фестиваля в Варшаве Светлана Агошкова сообщает о том, как будут смотреть программы "Дубль дв@" в Польше, где используют фестиваль как повод еще раз поговорить о шедеврах русской национальной культуры.

- Уже четвертый год подряд в Варшавском университете в рамках кинофестиваля "Дубль дв@" проводятся различные мероприятия, посвященные российскому кино. В прошлом году к нам присоединились и другие польские университеты, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в формат встреч: их перенесли в виртуальные "аудитории". С другой стороны, это полностью отвечает формату фестиваля.

К сожалению, прошлогодний марафон встреч с одним из российских режиссеров - участников фестиваля - в этом году повторить не удастся: закрыты границы, и это не позволяет в полной мере организовать дискуссии о российском кино, как было запланировано. Однако техника позволяет безопасно поделиться знаниями с молодыми людьми. Доклады смогут послушать студенты двух факультетов: Artes Liberales и Прикладной лингвистики.

Студенты последнего, как и все предыдущие годы, переводят статьи, аннотации и рецензии к фильмам, принимающих участие в конкурсных показах. Виртуальное открытие фестиваля 1 апреля в Польше решили провести под названием "Борис Годунов": романс или мезальянс сцены и экрана".

Кинокартина режиссера Владимира Мирзоева была показана вне конкурса на II кинофестивале "Дубль дв@" осенью 2011 года. И здесь профессор Хероним Граля с факультета Artes Liberales - историк и литературовед, специалист по истории Древней Руси и России, покажет многогранность отношений между литературным текстом, его историческим контекстом, оперой и фильмом.

Основой станут драма Александра Пушкина "Борис Годунов" и его музыкальная ипостась - опера Модеста Мусоргского, а также кино- и театральные версии.

2-го апреля студентов ждет онлайн встреча с д-ром Михалом Олешщикем - известным польским кинокритиком и киноведом. Тема его выступления будет касаться первого советского фильма, получившего премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", - "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Это до сих пор самый дорогой в производстве фильм в мире. Он позволит вспомнить великолепные батальные сцены, реализованные без помощи компьютерных технологий, с тысячами статистов в кадре. Студенты услышат необычные истории, случившиеся при создании фильма, и какой скрытый смысл вкладывал режиссер в некоторые сцены.

В ближайшие дни студенты будут смотреть конкурсные фильмы, писать на них рецензии и выставлять оценки, чтобы 15 апреля виртуальными аплодисментами поздравить победителей фестиваля российского кино и театра "Дубль дв@".