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01.04.2020 09:22
Рубрика: В мире

Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

Текст: Екатерина Забродина
Москва по-прежнему готова работать с Вашингтоном над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом посол России в США Анатолий Антонов рассказал специализированному американскому изданию Arms Control Today.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, что срок действия двустороннего договора, подписанного в 2011 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, возглавлявшими тогда наши страны, истекает в феврале 2021-го. До сих пор от американской стороны не поступало сигналов о готовности его пролонгировать, более того, многие чиновники и военные высокого уровня в США давали понять, что считают это нецелесообразным, а также выдвигали новые условия.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Так, шеф Пентагона Марк Эспер в прошлом году потребовал включить в параметры СНВ-3 "все новейшее вооружение России". В свою очередь, российская сторона настаивает, что американские коллеги вместо реального сокращения ядерных арсеналов пошли на уловку, переоборудовав часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США. Однако времени на раскачку объективно остается все меньше.

В мире США Договор об СНВ Россия и США

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