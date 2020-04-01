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01.04.2020 19:20
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Текст: Кира Латухина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом

Лидеры рассмотрели ситуацию в связи с распространением пандемии коронавируса и сообщили друг другу о мерах по борьбе с этой инфекцией. Главы государств уделили особое внимание взаимодействию по возвращению на родину российских граждан из Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию договоренностей по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Затронули и ситуацию в Ливии.

Президенты также обсудили актуальные темы двусторонней повестки с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Было условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19 Российско-турецкие отношения

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