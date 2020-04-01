Путин: Когда есть хлеб, есть и уверенность

Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы сельское хозяйство в условиях пандемии коронавируса работало фактически беспрерывно, так же, как и некоторые другие отрасли экономики. Когда есть хлеб, тогда есть и внутренняя уверенность, привел пример глава государства в ходе совещания с кабмином в видеоформате.

- Наши селяне всегда - я хочу это подчеркнуть - всегда были на высоте. В последние годы они демонстрировали вообще блестящие результаты, - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что успехи в сельском хозяйстве зависят не только от тех, кто сеет, но и от тех, кто занимается транспортом, логистикой, горюче-смазочными материалами.

- От них очень многое будет сейчас зависеть: и устойчивость экономики в целом, устойчивость отрасли, - добавил Путин.

- Когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов, - отметил он, - и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же, как практически и все другие страны мира.