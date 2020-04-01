Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин дал правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ряд других полномочий на случаи чрезвычайного характера. Глава государства подписал федеральный закон с изменениями в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В случае угрозы их возникновения правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или в ее части.

Документ разрешает кабинету министров при ЧС ограничивать оптовую и розничную торговлю отдельными лекарствами сроком не более чем на 90 дней, регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий.

В исключительных случаях правительство сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве для отдельных видов экономической деятельности и категории лиц. Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определяться кабмином и продлеваться при необходимости.

Также предусмотрено право поддержки туроператоров за счет изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности и механизм использования таких фондов для возврата средств туристам.