Путин отметил необходимость покрыть расходы учреждений культуры

Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость в текущей ситуации покрыть расходы учреждений культуры, в том числе на заработную плату и коммунальные услуги.

Глава государства на совещании с членами правительства в формате телеконференции обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой рассказать, что делается для учреждений культуры в условиях распространения коронавируса.

"Вы знаете, как ситуация складывается в сфере культуры. Здесь самое главное, конечно, покрыть текущие расходы учреждений культуры на заработную плату, на коммунальные расходы, на решение вопросов безопасности. Знаю, что министерство предпринимает необходимые шаги", - сказал он.

Любимова отметила, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию с выплатой заработных плат в региональных и муниципальных учреждениях культуры. "На текущий момент все субъекты имеют возможность в полной мере выполнить обязательства перед работниками сферы культуры, прежде всего за счет перераспределения тех средств, которые освобождаются от вынужденной отмены или переноса на следующий год запланированных массовых мероприятий", - доложила министр.