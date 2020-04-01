Путин подписал пакет законов о защите капиталовложений

Чтобы попасть под условия СЗПК, компания должна инвестировать в проект в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте минимум 250 млн рублей. Порог инвестиций для проектов в цифровой экономике, экологии, сельском хозяйстве - 500 млн рублей, в обрабатывающем производстве - 1,5 млрд рублей, в других сферах - 5 млрд рублей. СЗПК не может заключаться в сферах игорного бизнеса, производства алкоголя и табака, большинстве нефтегазовых направлений, оптовой и розничной торговле, банковской и другой финансовой деятельности.

Подразумевается, что в СЗПК будут действовать два инвестиционных режима. Общий - в отношении организаций, реализующих проекты, а также проектный - он должен создавать условия для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестпроектов в одной из сфер экономики.

Для инвестпроектов предусмотрена "стабилизационная оговорка" - она фиксирует условия землепользования, градостроительную деятельность и налоги. Срок фиксации не может быть выше шести лет для проектов с инвестициями до 5 млрд рублей, 15 лет для вложений на 5-10 млрд рублей, 20 лет - от 10 млрд рублей. Есть однократная возможность продлить льготные условия на шесть лет. При инвестициях больше 10 млрд рублей в оговорку также могут быть включены неналоговые платежи (максимум на три года) и вывозные таможенные пошлины.

Ранее замминистра финансов Андрей Иванов рассказывал, что цель пакета законов - привлечение в экономику минимум 30 трлн рублей инвестиций. В Минфине также говорили о планах заключать каждый год 100-150 СЗПК с объемом инвестиций 7-10 трлн рублей.