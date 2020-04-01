Путин подписал пакет законов о защите капиталовложений

Новости

Из-за коронавируса на Кубе отменили первомайскую демонстрацию 16:46
Минск призвал Вильнюс к взаимодействию в борьбе с коронавирусом 16:42
В отдаленной пещере найдены 65000-летние отпечатки рук человека 16:38
Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали 16:38
Захарова: Страны должны помогать друг другу не только во время кризисов 16:32
СМИ: "Амур" может сняться с чемпионата КХЛ вслед за "Адмиралом" 16:29
Из-за коронавируса в Удмуртии отменили свадьбы 16:28
ГП и ФАС усилят меры по противодействию повышению цен на продукты 16:26
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе 16:23
Стинг посвятил песню пострадавшим от коронавируса жителям Италии 16:22
Полиция Вологды установила распространявшую фейковые новости девушку 16:22
МИД Кубы обвинил правительство США в неэффективной борьбе с COVID-19 16:16
Немецкие эксперты назвали сумму для преодоления кризиса в Европе 16:13
Летчики обеспечат больницы Карелии кислородом для борьбы с COVID-19 16:13
В Омске отменят транспортные льготы на время самоизоляции 16:04
Редкий микроавтобус РАФ, найденный в Чили, продали в Россию 16:00
Мариинский театр покажет онлайн "Евгения Онегина" и "Спящую красавицу" 15:59
Весенние субботники в Челябинске проведут без горожан 15:57
Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра 15:55
Как организовать онлайн-учебу без вреда для ребенка 15:54
Япония обновила дневной рекорд по числу заболевших коронавирусом 15:54
Китайские меры по сдерживанию COVID-19 признаны самыми эффективными 15:52
На Ставрополье ищут продавцов "чудо-таблеток" от коронавируса 15:45
Какие книги отражают глубокую связь народов Беларуси и России 15:40
От коронавируса умер последний из солдат, освободивших Париж от нацистов 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 15:40
Рубрика: Власть

Путин подписал пакет законов о защите капиталовложений

Текст: Роман Маркелов
Президент Владимир Путин подписал пакет законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в российскую экономику. Документ ранее был инициирован правительством. По задумке кабмина, он должен стать чем-то вроде "инвестиционного кодекса", призванного дать крупным внутренним инвесторам в российскую экономику гарантии неизменности базовых условий.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Чтобы попасть под условия СЗПК, компания должна инвестировать в проект в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте минимум 250 млн рублей. Порог инвестиций для проектов в цифровой экономике, экологии, сельском хозяйстве - 500 млн рублей, в обрабатывающем производстве - 1,5 млрд рублей, в других сферах - 5 млрд рублей. СЗПК не может заключаться в сферах игорного бизнеса, производства алкоголя и табака, большинстве нефтегазовых направлений, оптовой и розничной торговле, банковской и другой финансовой деятельности.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Подразумевается, что в СЗПК будут действовать два инвестиционных режима. Общий - в отношении организаций, реализующих проекты, а также проектный - он должен создавать условия для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестпроектов в одной из сфер экономики.

Для инвестпроектов предусмотрена "стабилизационная оговорка" - она фиксирует условия землепользования, градостроительную деятельность и налоги. Срок фиксации не может быть выше шести лет для проектов с инвестициями до 5 млрд рублей, 15 лет для вложений на 5-10 млрд рублей, 20 лет - от 10 млрд рублей. Есть однократная возможность продлить льготные условия на шесть лет. При инвестициях больше 10 млрд рублей в оговорку также могут быть включены неналоговые платежи (максимум на три года) и вывозные таможенные пошлины.

Ранее замминистра финансов Андрей Иванов рассказывал, что цель пакета законов - привлечение в экономику минимум 30 трлн рублей инвестиций. В Минфине также говорили о планах заключать каждый год 100-150 СЗПК с объемом инвестиций 7-10 трлн рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Экономика Бизнес Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин встретится с членами правительства в новом формате
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом