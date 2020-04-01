Путин подписал закон о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о повышении оплаты больничных и порядке оформления выплат на ребенка.

Законопроект был внесен и разработан правительством, он предполагает увеличение минимального размера оплаты больничного до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ​​​). Предполагается, что эта мера будет действовать до конца года. Доплата до уровня МРОТ будет производиться, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

Кроме этого, закон предлагает до 1 октября 2020 года освободить семьи от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.