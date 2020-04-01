Путин подписал закон о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о повышении оплаты больничных и порядке оформления выплат на ребенка.
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Законопроект был внесен и разработан правительством, он предполагает увеличение минимального размера оплаты больничного до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что эта мера будет действовать до конца года. Доплата до уровня МРОТ будет производиться, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.
Кроме этого, закон предлагает до 1 октября 2020 года освободить семьи от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.