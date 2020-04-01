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01.04.2020 18:57
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ

Текст: Ирина Алпатова

Президент России подписал закон, ограничивающий применение к бизнесу статьи 210 УК РФ за организацию преступного сообщества.

Фото: iStock
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О недопустимости ситуации, когда совет директоров любой организации можно подвести под понятие "ОПГ", заявлял ранее сам Владимир Путин. Внесение поправок произошло по его инициативе.

Согласно документу, руководство компании, зарегистрированной в качестве юрлица, не подлежит уголовной ответственности только в силу организационно-штатной структуры компании. Исключения составят случаи, когда юридическое лицо или его подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких преступлений.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Президент

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