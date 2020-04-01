Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы

Президент России Владимир Путин провел в среду первое совещание с правительством в режиме видеоконференции. Глава государства уверен, что удаленный формат не скажется на качестве их взаимодействия.

Глава государства отметил, что кабмин сейчас работает очень напряженно. "Мы с вами в контакте по нескольку раз в день. Почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует", - сказал он.

"Уверен, что удаленный режим, способ работы на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", - добавил глава государства.

В ходе совещания он обсудил с членами правительства ряд актуальных вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе - меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии.