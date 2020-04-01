Путин ужесточил наказание за продажу контрафактных лекарств

Президент подписал закон об уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств в интернете. Это поправки в соответствующую статью Уголовного кодекса.

Предполагается дополнить статью УК таким квалифицирующим признаком, как совершение этого преступления с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и через интернет.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тысяч до 2,5 млн рублей.

Еще один закон, подписанный президентом, касается административной ответственности за реализацию в интернете фальшивых лекарств. Гражданам придется заплатить штраф от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, должностным лицам - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 2 млн до 5 млн рублей. Также могут приостановить работу на срок до 90 суток.