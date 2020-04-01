Путин встретится с членами правительства в новом формате

Президент Владимир Путин впервые сегодня проведет традиционное совещание с членами правительства в формате телеконференции.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате".

Президент из своей загородной резиденции Ново-Огарево посредством телеконференции будет связываться с правительственными чиновниками, которые также будут на своих рабочих местах.

"Это такая новация. Полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, на повестке - развитие агропромышленного комплекса - и в долгосрочной перспективе, и с учетом складывающейся ситуации. Все телеконференция пройдет в открытом режиме и будет транслироваться по ТВ. Песков также не исключил, отвечая на соответствующий вопрос, что на встрече может быть затронута тема возможных ограничений экспорта зерна.

После совещания с правительством глава государства проведет еще одно совещание в формате телеконференции, а во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор.