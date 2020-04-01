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01.04.2020 19:15
Рубрика: Власть

Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В России 2777 случаев заболевания коронавирусом, а в мире уже 850 тысяч. Об этом заявил президент на встрече с членами правительства в формате видеоконференции.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"У нас в стране ситуация усложняется. В мире очень сложная ситуация с коронавирусом: 850 тысяч человек уже заболели. На территории Российской Федерации, насколько я понимаю, и по последним данным, которые у меня есть, вижу 2777 случаев заболевания", - заявил глава государства.

Выслушав доклад премьер-министра о мерах, предпринятых для поддержки граждан и бизнеса, президент поручил проработать возможность предоставления рассрочки по уплате налогов, по которым на время пандемии будет действовать отсрочка платежей - чтобы не пришлось отдавать сразу большую сумму.

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