Расчет нормативов на коммунальные услуги может измениться

Порядок начисления платы за коммунальные услуги по нормативам может измениться в пользу жильцов. Проект поправок в Жилищный кодекс об этом внесен в Госдуму, среди его инициаторов - председатель Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Нормативы, по которым начисляется плата при отсутствии счетчиков, сейчас разрешено определять одним из двух способов - методом аналогов или расчетным методом. Первый учитывает фактическое потребление услуг в оборудованных приборами учета аналогичных домах - с похожими конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и в том же климате. Этот метод, по мнению разработчиков поправок, "наиболее прозрачный", не позволяет существенно завышать объемы потребления. Несмотря на то, что правила определения нормативов устанавливают приоритет метода аналогов, нередко применяется расчетный метод. Жители через суды добиваются отмены нормативов, рассчитанных таким образом, однако им приходится вносить завышенную плату весь период судебных разбирательств. В связи с этим предлагается установить в ЖК, что нормативы должны рассчитываться только методом аналогов. А определять нормативы расчетным методом разрешат, лишь если похожих домов не существует в принципе.

Если заботиться о справедливости размера платы за коммунальные услуги, то нельзя допускать, чтобы вообще кто-то не имел счетчиков и рассчитывался по нормативам, считает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Нежелание устанавливать приборы учета часто связано с тем, что фактическое потребление в квартире значительно выше нормативного (например, если проживает больше людей, чем зарегистрировано). Потребление сверх нормы в итоге оплачивают соседи через "общедомовые нужды". По мнению эксперта, оптимальнее было бы отказаться от нормативов и перейти на оплату по общедомовым приборам учета.

А как именно учитывать данные квартирных счетчиков, могло бы, например, решать общее собрание дома. Подобная схема используется в других странах.