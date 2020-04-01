Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
06:45 05.04.2020
Российская газета - Неделя № 70(8124)

Расчет нормативов на коммунальные услуги может измениться

Порядок начисления платы за коммунальные услуги по нормативам может измениться в пользу жильцов. Проект поправок в Жилищный кодекс об этом внесен в Госдуму, среди его инициаторов - председатель Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Как именно учитывать данные счетчиков - должны решать жильцы. Фото: РИА Новости www.ria.ru Как именно учитывать данные счетчиков - должны решать жильцы. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Как именно учитывать данные счетчиков - должны решать жильцы. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Нормативы, по которым начисляется плата при отсутствии счетчиков, сейчас разрешено определять одним из двух способов - методом аналогов или расчетным методом. Первый учитывает фактическое потребление услуг в оборудованных приборами учета аналогичных домах - с похожими конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и в том же климате. Этот метод, по мнению разработчиков поправок, "наиболее прозрачный", не позволяет существенно завышать объемы потребления. Несмотря на то, что правила определения нормативов устанавливают приоритет метода аналогов, нередко применяется расчетный метод. Жители через суды добиваются отмены нормативов, рассчитанных таким образом, однако им приходится вносить завышенную плату весь период судебных разбирательств. В связи с этим предлагается установить в ЖК, что нормативы должны рассчитываться только методом аналогов. А определять нормативы расчетным методом разрешат, лишь если похожих домов не существует в принципе.

Фото: РИА Новости
Кабмин займется обновлением коммунальных сетей в небольших городах

Если заботиться о справедливости размера платы за коммунальные услуги, то нельзя допускать, чтобы вообще кто-то не имел счетчиков и рассчитывался по нормативам, считает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Нежелание устанавливать приборы учета часто связано с тем, что фактическое потребление в квартире значительно выше нормативного (например, если проживает больше людей, чем зарегистрировано). Потребление сверх нормы в итоге оплачивают соседи через "общедомовые нужды". По мнению эксперта, оптимальнее было бы отказаться от нормативов и перейти на оплату по общедомовым приборам учета.

А как именно учитывать данные квартирных счетчиков, могло бы, например, решать общее собрание дома. Подобная схема используется в других странах.

Сейчас читают

Банки
03.04.2020

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка принял Банк России. Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор решил отменить для банков надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля

ЖКХ
03.04.2020

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Минстроем разработан перечень мер по поддержке жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ

Земля
02.04.2020

Земли "молчаливых дольщиков" могут причислить к бесхозяйному имуществу

Земли "молчаливых дольщиков" могут причислить к бесхозяйному имуществу

Проблему невостребованных земельных участков намерены решить в ближайшие годы в России. Виктория Абрамченко предлагает вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду. Об этом вице-премьер заявила "РГ"